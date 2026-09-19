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InfoCilento raddoppia l’informazione in tv e torna InCampo

Scopri le novità del palinsesto autunno-inverno di Infocilento: raddoppia il telegiornale, torna InCampo con il bomber Vincenzo Margiotta

Di: Redazione Infocilento
InfoCilento raddoppia l’informazione in tv e torna InCampo

Torna a pieno regime la programmazione di InfoCilento in vista della stagione autunno-inverno, con importanti novità sia sul fronte dell’informazione che su quello dell’intrattenimento televisivo.

Il telegiornale raddoppia

Da lunedì 21 settembre l’offerta informativa dell’emittente si arricchisce con una nuova edizione del telegiornale. Il Tg Info Cilento, che finora andava in onda alle 13:55 con replica alle 16:55, avrà infatti una nuova edizione live, in programma alle 19:55, per garantire una copertura informativa lungo l’intera giornata.

Confermato anche l’appuntamento mattutino con Anteprima News, il programma curato da Serena Vitolo che non ha mai interrotto la messa in onda nemmeno durante l’estate, confermandosi un punto fermo di informazione, intrattenimento e approfondimento per il pubblico. La novità di quest’anno riguarda l’orario: si parte alle 8:30, con mezz’ora di anticipo rispetto alla consueta programmazione.

Torna InCampo, spazio ai tifosi e al bomber Margiotta

Da lunedì torna anche InCampo, il programma di approfondimento sportivo in onda in prima serata dalle 21:30, condotto da Manuel Chiariello, Alessandro Pippa, Christian Vitale e Augusto Salerno. Due le principali novità di quest’anno: la presenza fissa in studio del bomber Vincenzo Margiotta e un nuovo spazio dedicato ai tifosi, curato da Raffaele Nastari, pensato per dare voce ai sostenitori delle squadre dilettantistiche e non, con un approfondimento che spazierà dalla Serie C fino ai campionati di Promozione.

Dal 5 ottobre l’intrattenimento

A partire dal 5 ottobre prenderà il via ufficialmente anche la nuova programmazione dedicata all’intrattenimento, con una serie di appuntamenti quotidiani pensati per far conoscere il territorio e coinvolgere il pubblico. Il palinsesto verrà svelato nei prossimi giorni.

Le parole dell’editore

“Una ricca programmazione per continuare a investire anche sul mezzo televisivo, in cui crediamo fortemente e che si affianca al web e ai social”, ha dichiarato l’editore di Infocilento, Domenico Cerruti, commentando i palinsesti della nuova stagione.

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