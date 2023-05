InfoCilento.it ha pensato di farsi ascoltare! Come? Creando relazioni dirette con la voce dei collaboratori della testata giornalistica che quotidianamente scegli per rimanere informato. Utilizzando uno strumento che oggi sta diventando sempre più un’abitudine per chi si districa tra social e nuove tecnologie, InfoCilento ti propone, per ogni giorno della settimana, un podcast diverso.

I podcast di InfoCilento

Le diverse rubriche si riempiranno di contenuti vari e caratterizzati da diversi modi di raccontarli: news, pillole social, musica e spettacolo, cultura, sport.

Tutto al volume che deciderai tu!

Puoi trovare i Podcast di InfoCilento nella sezione riservata del nostro portale accessibile cliccando qui o dal menu, oltre che su Google Podcast o Spotify.

Invia i tuoi podcast

Ti invitiamo, inoltre, ad inviare un podcast tutto tuo: sarà un piacere pubblicarlo insieme a te. Puoi scriverci una mail all’indirizzo info@infocilento.it o inviarci il tuo audio con un breve testo di presentazione via WhatsApp al numero 340 2893043