Indette elezioni per il comitato di gestione del centro sociale polivalente di Agropoli

Sono state indette le elezioni del Comitato di Gestione del Centro Sociale Polivalente di Agropoli “Cav. Pietro Antelmo” che si terranno il prossimo 29 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 17,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli. Successivamente si provvederà ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Le modalità di voto

Ogni iscritto al Centro alla data di indizione delle elezioni potrà candidarsi, in una lista unica, presentando apposita domanda, disponibile presso la sede del Centro sociale Polivalente e presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune, da protocollare entro il giorno 14 febbraio 2024 alle ore 12:00 all’Ufficio protocollo del Comune di Agropoli.

La lista unica dovrà essere composta da un minimo di n. 9 candidati, numero di componenti che dovranno far parte del Comitato di Gestione. La lista unica dei candidati sarà affissa nei locali del Centro Sociale Polivalente di Agropoli.

Le operazioni di voto avverranno in un solo giorno. Il voto è segreto e viene espresso con un segno di croce affianco al nome del candidato stampato sulla lista. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Saranno eletti i candidati che avranno riportato più voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati saranno eletti i più anziani di età. Per votare è necessario munirsi di valido documento di identità. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l’elenco degli eletti verrà pubblicato presso la sede del Centro Sociale Polivalente.