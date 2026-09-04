Attualità

Inclusione scolastica: aperte le domande per l’assistenza specialistica nelle scuole superiori

L'Ambito Territoriale Sociale S8 attiva il Servizio di Integrazione Scolastica Specialistica per l'anno 2026/2027. Ecco le informazioni e come fare domanda

Di: Ernesto Rocco

Sono ufficialmente aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al Servizio di Integrazione Scolastica Specialistica promosso dall’Ambito Territoriale Sociale S8. La misura è rivolta a sostenere l’inclusione degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per garantire la continuità didattica e il supporto educativo necessario agli alunni con esigenze speciali.

Supporto specialistico e diritto allo studio

L’intervento è concepito per abbattere le barriere relazionali e cognitive, garantendo pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti. Il servizio si affianca all’attività didattica tradizionale con figure professionali dedicate alla gestione delle complesse esigenze quotidiane dei ragazzi.

Tratteggiando gli obiettivi dell’iniziativa, l’Ambito Territoriale Sociale S8 specifica che “il servizio è finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, all’ inclusione e all’ integrazione scolastica degli alunni con disabilità, mediante interventi specialistici volti a favorire la comunicazione, la relazione interpersonale, lo sviluppo degli apprendimenti, nonché il potenziamento dell’ autonomia personale e sociale”.

Gli ambiti di intervento per gli studenti

Le attività previste dal piano si sviluppano su direttrici integrate che mirano non solo alla resa didattica, ma all’evoluzione complessiva della persona. Nello specifico, le azioni verteranno su:

  • Sviluppo della comunicazione e delle relazioni: strategie personalizzate per facilitare l’interazione con il gruppo classe e con il corpo docente.
  • Potenziamento dell’autonomia: percorsi individualizzati per accrescere l’indipendenza personale e sociale all’interno e all’esterno del contesto scolastico.
  • Sostegno agli apprendimenti: strumenti specialistici affiancati ai programmi educativi individualizzati (PEI).

Le famiglie interessate possono presentare istanza di accesso secondo le modalità e i termini indicati negli avvisi ufficiali dell’Ambito, allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti per l’assegnazione del servizio.

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