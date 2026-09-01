Inclusione lavorativa nel Vallo di Diano: avviso per la Short List dell’Ambito S10

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni ha pubblicato l’avviso pubblico destinato alla creazione di una Short List di soggetti pubblici e privati. L’iniziativa mira a individuare enti e aziende disposti a ospitare tirocini di inclusione sociale per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone in situazioni di maggiore vulnerabilità e con disabilità. L’intervento rientra nell’Azione C del progetto “Centro Territoriale Di Inclusione Attiva Ambito S10 – C.T.I.A. DIANO WELFARE”, condotto in sinergia con la Cooperativa Sociale Il Sentiero, la Scuola di Formazione Socrates e la Cooperativa New Orion.

I dettagli del progetto e i destinatari dell’avviso

L’avviso, promosso dalla governance del Consorzio guidata dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, si rivolge a una vasta platea di realtà territoriali: enti pubblici, imprese private, cooperative sociali e associazioni. L’obiettivo principale è costruire percorsi personalizzati verso l’autonomia personale e professionale attraverso un’esperienza diretta sul campo.

La cooperazione tra i partner di progetto punta a consolidare la rete dei servizi locali, mettendo a disposizione competenze integrate per il tracciamento dei percorsi formativi e l’accompagnamento dei beneficiari.

“La costruzione di opportunità di inclusione – sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10, Michele Di Candia – passa anche dalla capacità di mettere in relazione le persone con il territorio e con il mondo del lavoro. Con questa Short List intendiamo coinvolgere enti, imprese e realtà sociali che possano offrire ai beneficiari un’esperienza concreta, accompagnandoli in un percorso che non sia soltanto formativo, ma che possa contribuire a rafforzare autonomia, competenze e partecipazione alla vita della comunità”.

Struttura della Short List e modalità di selezione

L’elenco dei soggetti idonei costituirà una banca dati aperta e articolata per l’attivazione dei singoli tirocini. Gli enti in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in ordine alfabetico, con una suddivisione per settore d’appartenenza e ambiti di operatività tecnica. Questa impostazione permetterà di abbinare in modo preciso il profilo di ogni tirocinante al contesto lavorativo più adatto.

“Il valore di questi percorsi – evidenzia il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Domenico Florio – sta nella possibilità di creare occasioni reali di incontro tra le persone e i contesti lavorativi. La Short List ci consente di ampliare la rete dei soggetti ospitanti e di disporre di una banca dati articolata, dalla quale individuare realtà coerenti con i profili e con gli obiettivi dei singoli percorsi di tirocinio”.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le realtà interessate ad accogliere i tirocinanti devono trasmettere la propria candidatura esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it.

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la dicitura esatta: “Domanda di adesione alla Short List dei Soggetti Ospitanti per l’attivazione dei tirocini di inclusione sociale – Azione C – C.T.I.A. DIANO WELFARE Ambito S10”.

La scadenza tassativa per l’invio delle domande è fissata per le ore 13:00 di venerdì 18 settembre 2026. L’inserimento nella Short List avverrà a seguito della verifica formale dei requisiti di idoneità previsti dall’avviso.