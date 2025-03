Inclusione e accessibilità: al via il TG in Lingua dei Segni Italiana su InfoCilento

Una importante novità si profila tra i servizi di informazione offerti dalla testata giornalistica InfoCilento: una edizione flash del TG in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Frutto di lungimiranza da parte dell’editore Domenico Cerruti, l’edizione settimanale del TG in LIS (in onda sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it il sabato dopo il tg delle 13.55) rappresenta un’importante innovazione nel panorama dell’informazione locale, poiché offre un canale sempre più accessibile alle persone con disabilità sensoriale garantendo loro il diritto di essere informate in modo completo e adeguato.

LIS: veicolare informazione

La LIS, riconosciuta ufficialmente come lingua, finalmente riceve il giusto spazio all’interno del canale tv e web tv di InfoCilento, permettendo ad una parte della popolazione che spesso si trova esclusa dai tradizionali mezzi di comunicazione di fruire delle stesse informazioni offerte a gli altri.

I vari programmi presenti nel palinsesto di InfoCilento, inoltre, saranno supportati da interpreti professionisti dell’associazione ANILIS, Associazione Nazionale Interpreti Lis di cui è presidente Antonio Pasquale Parente.

Promuovere la cultura dell’inclusione è possibile

Questo approccio non solo facilita l’accesso alle notizie, ma promuove anche la cultura e l’inclusione, rispondendo a un bisogno concreto di una parte significativa della popolazione che troppo spesso non si vede rappresentata nei principali canali mediatici.

Nell’ottica dell’inclusione sociale, il TG in LIS cosi come i diversi programmi televisivi di intrattenimento, sport, musica e spettacolo, politica e cultura realizzati da InfoCilento rappresenteranno non solo un’opportunità per informare, ma anche un importante strumento di sensibilizzazione per tutta la comunità, promuovendo un ambiente inclusivo e aperto a tutti.