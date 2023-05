Incidente tra Scario e San Giovanni a Piro: tre i feriti

Incidente stradale questa mattina lungo la strada che collega Scario a San Giovanni a Piro. A scontrarsi violentemente un furgone e un’auto. Notevoli i danni ai due mezzi. Sul posto è stato necessario l’intervento di due ambulanza inviate dalla centrale operativa del 118. Presenti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro, con il capitano della compagnia di Sapri, Francesco Fedocci.

Incidente stradale: la dinamica

Tre le persone coinvolte, rimaste ferite in maniera seria ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Al momento sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri. I rilievi dono stati fatti dell’aliquota Radiomobile di Sapri.