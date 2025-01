Incidente tra Salerno e Vietri, scontro tra due auto: diversi feriti

È di sei feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Benedetto Croce a Salerno, nei pressi del Lloyd’s Baia Hotel.

L’incidente

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate sulla strada che collega il capoluogo a Vietri sul Mare.

Le persone coinvolte nello scontro, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate presso l’ospedale per gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, oltre che i sanitari della Croce Bianca e quelli della Croce Rossa di Salerno.

Inevitabili lunghe code e rallentamenti si sono formate sul tratto interessato, già più volte segnalato dagli automobilisti, negli ultimi giorni, a causa del forte traffico.