Incidente tra località Fonte e località Serra di Roccadaspide: auto si ribalta

Una donna del posto, M.S., di circa settant’anni, stava percorrendo i tornanti che collegano le due frazioni al capoluogo, quando il suo veicolo, una Pegeout, si è ribaltato andando ad occupare la carreggiata.

Probabilmente, stando alle prime indiscrezioni, l’auto, sbandando, avrebbe toccato il cordolo di cemento al lato della carreggiata, ribaltandosi in seguito all’urto.

La donna è stata trasportata in ospedale

La donna, trasportata in ospedale, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, ma in queste ore sono ancora in corso tutti gli accertamenti medici.

Gli interventi sul posto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roccadaspide guidati dal Luogotenente, Domenico Castiello e i Vigili del Fuoco e la carreggiata è stata liberata in pochissimo tempo.