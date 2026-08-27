Cronaca

Incidente sull’A2 tra Montecorvino e Pontecagnano: 5 feriti ma tragico impatto evitato

Paura sull'A2 del Mediterraneo: autocaravan si schianta sul guardrail. Feriti i cinque occupanti, traffico in tilt verso sud

Di: Emilio Malandrino
Ambulanza

Un violento impatto ha scosso il traffico del pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra i comuni di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano, in direzione sud. Un autocaravan è finito improvvisamente fuori controllo, andandosi a scontrare con forza contro la barriera di protezione laterale della carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano cinque persone, tutte rimaste coinvolte nel sinistro che ha causato momenti di forte apprensione tra gli automobilisti di passaggio.

Primi soccorsi e condizioni dei feriti

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo la chiamata d’emergenza inoltrata alla Centrale Operativa del 118. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i volontari della Pubblica Assistenza Vopi di Pontecagnano Faiano con i propri equipaggi. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto a tutti e cinque gli occupanti del mezzo: sebbene il forte impatto facesse temere il peggio, i passeggeri hanno riportato diverse contusioni ma nessuna conseguenza di grave entità.

Rilievi e ripristino della viabilità

Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e le squadre degli operatori Anas. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del camper. Gli operatori dell’Anas si sono invece occupati della messa in sicurezza del tratto stradale e della rimozione dei detriti dalla carreggiata. L’evento ha causato importanti rallentamenti al flusso veicolare in direzione sud, con disagi che si sono protratti per circa un’ora prima del completo ripristino della normale circolazione.

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