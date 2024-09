Incidente sull’A2 del Mediterraneo, scontro tra due camion: ferito un camionista

Ennesimo incidente stradale, questa mattina all’alba, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Campagna e Contursi Terme, in direzione sud, si è verificato un incidente che ha coinvolto due tir. Il bilancio è di un camionista ferito, fortunatamente in modo non grave.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista di uno dei due mezzi pesanti avrebbe perso il controllo del tir, scontrandosi con un altro veicolo in transito. Entrambi i camionisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nelle indagini per chiarire le cause dell’incidente.