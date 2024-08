Incidente sulla SS18 a Villammare, centauro in ospedale in codice rosso

Ennesimo incidente stradale questa mattina sulla SS18, nel territorio del comune di Vibonati. A scontrarsi nelle vicinanze dell’hotel La Perla, nella frazione costiera di Villammare, una Honda e una moto. Ad avere la peggio il centauro che è finito violentemente a terra.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, i Carabinieri e gli uomini della polizia municipale di Vibonati.

A riportare la peggio è stato l’uomo a bordo della moto, un 48enne originario di Caselle in Pittari ma residente in Toscana, trasferito in ospedale in codice rosso. Al momento dell’intervento dei soccorritori era cosciente. Ha riportato una frattura ad una gamba ed altre ferite che dovranno essere valutate dai medici.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo incidente avvenuto in zona. Esattamente una settimana fa un anziano venne investito a poca distanza e perse la vita dopo il trasferimento in ospedale.