Incidente sulla SS18 a Capitello: due auto coinvolte

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 10 a Capitello, frazione del comune di Ispani. Il sinistro è avvenuto sulla Strada Statale 18. Lo scontro sarebbe stato frontale tra due autovetture, una Fiat Punto ed una Renault di una nota azienda di telefonia del territorio cilentano.

L’incidente e i soccorsi

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza proveniente dall’Ospedale di Sapri. I sanitari hanno verificato le condizioni dei due automobilisti lì sul posto ma entrambi sono rimasti illesi.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal Capitano Francesco Fedocci, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I disagi

Non sono mancati disagi alla circolazione: la SS18, infatti, collega Sapri e i centri limitrofi con la Cilentana e la Bussentina. Pertanto inevitabilmente il sinistro ha provocato rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Non è la prima volta che si verificano incidenti in zona. Purtroppo in alcune circostanze si è assistito anche a scontri con esiti fatali.