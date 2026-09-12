Cilento

Incidente sulla Cilentana a Perito: due feriti in ospedale a Vallo

Scontro tra auto sulla Cilentana tra Omignano e Perito: due feriti portati al San Luca di Vallo della Lucania. Rilievi dei Carabinieri e traffico rallentato

Di: Chiara Esposito
Incidente sulla Cilentana a Perito: due feriti in ospedale a Vallo

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale Cilentana, nei pressi della località Ponti Rossi, nel tratto compreso tra gli svincoli di Omignano e Perito. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. I veicoli coinvolti erano condotti da una donna originaria della provincia di Avellino e da un giovane di Agropoli, impiegato presso un’azienda di Omignano.

Soccorsi sanitari e rilievi dei carabinieri

Immediato l’intervento dei sanitari della Misericordia della postazione di Omignano. Stando alle prime ricostruzioni, la donna ha riportato la frattura di un femore, mentre il giovane ha subito un trauma alla spalla. Nessuno dei due automobilisti versa in pericolo di vita: dopo le prime cure prestate sul posto, i feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi volumetrici e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico nella zona ha subito consistenti rallentamenti.

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