Incidente sulla Bussentina, auto contro cinghiali

Questa mattina sulla superstrada Bussentina, un altro episodio che poteva avere conseguenze gravi. Un cinghiale che attraversa la carreggiata tra due gallerie ha provocato un incidente con un’auto che non è riuscita ad evitarlo. Per fortuna la vettura procedeva a velocità moderata.

La rabbia del sindaco Nuzzo

“Adesso basta – dice il sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo – Non è più tempo di chiacchiere, ma servono i fatti. Sono ormai necessari ed inevitabili provvedimenti, anche straordinari per combattere questo problema divenuto ormai insostenibile per le nostre popolazioni!”

“Nella gente la rassegnazione si sta trasformando in esasperazione – prosegue – Parliamo di agricoltura e non facciamo nulla per evitare che interi raccolti vengano distrutti in una notte, la sicurezza stradale è ormai a livelli preoccupanti, la peste suina ha dato un ulteriore colpo alla nostra già precaria economia locale con i cinghiali che arrivano fino alle nostre porte. Non è più il tempo di aspettare”.

Di qui l’appello a tutte le forze politiche “affinché si affronti in maniera finalmente seria e risolutiva la problematica dei cinghiali, ma soprattutto è rivolto a tutti i sindaci, i soli a conoscere i sentimenti dei propri cittadini, per sollecitare, se necessario anche con azioni eclatanti, provvedimenti immediati per far fronte a questa emergenza! Nei prossimi giorni mi confronterò con i sindaci, con quelli disposti a combattere sul serio questa battaglia , non possiamo più permetterci atteggiamenti attendistici se davvero abbiamo a cuore le sorti del nostro territorio!”.