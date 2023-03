Incidente sulla A2, autista perde il controllo del camion: rallentamenti e disagi

Sulla Autostrada del Mediterraneo, in particolare al km 106,500, si stanno verificando rallentamenti del traffico dovuti ad un incidente avvenuto in modo autonomo. L’evento si è verificato all’altezza di Padula, e ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato sulla strada.

La situazione sulla A2

Per far fronte alla situazione, il traffico in direzione nord è stato temporaneamente deviato nello svincolo di Padula Buonabitacolo. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e ripristinare la circolazione quanto prima, sono presenti sul luogo del sinistro squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine.

I disagi

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni sull’entità dei danni o sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. Tuttavia, è possibile che il traffico continui a subire rallentamenti fino a quando la situazione non sarà risolta.

Gli automobilisti che intendono percorrere la zona sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e ad adottare comportamenti responsabili al volante, al fine di evitare ulteriori incidenti o disagi.