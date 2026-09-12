Incidente sul lungomare di Sapri: tre feriti e scontro tra due auto nella notte

Un incidente stradale si è verificato nella notte sul lungomare Italia a Sapri, poco dopo la mezzanotte. Lo scontro è avvenuto a breve distanza dalla farmacia del lungomare cittadino e ha coinvolto due autovetture: una Lancia Y, guidata da un uomo, e una Hyundai con a bordo due persone. A causa dell’impatto violento tra i due veicoli, che procedevano nella stessa direzione di marcia, la Lancia Y ha terminato la sua corsa sul lato opposto della carreggiata.

I soccorsi e il trasporto dei feriti negli ospedali del territorio

Subito dopo l’allarme, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre occupanti dei veicoli coinvolti. Per il conducente della Lancia Y si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. I due occupanti della Hyundai, dopo le prime medicazioni sul posto, sono stati invece accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

I rilievi dei Carabinieri e l’impatto sulla viabilità di Sapri

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal comandante interinale, il Luogotenente Filippo Maniglia. I militari, dopo essersi accertati delle condizioni dei feriti, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, si sono registrati disagi al traffico veicolare lungo il litorale.