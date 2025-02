Incidente sul lungomare di Salerno, auto si ribalta. Ferito il conducente

Paura nella tarda serata di ieri sul Lungomare Tafuri di Salerno dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, poco dopo il Grand Hotel, forse a causa dell’alta velocità.

Dinamica e soccorsi

Il veicolo è finito fuori strada finendo contro altre tre vetture. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente ferito che è stato poi trasferito all’Ospedale Ruggi. Presenti anche gli uomini di Strade Sicure e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Questo è soltanto l’ultimo sinistro che si verifica in zona. Da tempo i cittadini chiedono iniziative per garantire maggiore sicurezza in zona.