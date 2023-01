Incidente sul lavoro, muore 22enne: dramma nel salernitano

Un drammatico incidente sul lavoro e la vita spezzata in un attimo. È accaduto questa sera a Campagna, in località Castagneto, nei pressi di Quadrivio di Campagna, dove a perdere la vita, schiacciato dal carico di legna caduto da un camion, è stato un giovane di 22 anni sposato e padre di due bambini.

I fatti

Il giovane, operaio di una azienda che commercializza vendita di legnami, stava scaricando un camion ed è stato travolto dal carico. Tragedia immane. Sul posto lanciato l’allarme sono prontamente giunti i carabinieri della compagnia di Eboli agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli e i soccorritori del 118.

Gli uomini dell’arma devono ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le indagini sono in corso.

Chi era la vittima

Giuseppe era un gran lavoratore, conosciuto da tutti in paese e benvoluto per la sua educazione e il suo garbo. “Un giovane meraviglioso, disponibile e sempre pronto ad aiutare gli amici e chi aveva bisogno del suo aiuto”, raccontano in paese.

Tutta la comunità piange la sua perdita e il Sindaco di Campagna Roberto Monaco affida ad un post social tutto il suo dolore, lo sfondo nero e poche parole ”Riposa in pace”.

Campagna è a lutto. Ma Giuseppe era conosciuto anche a Eboli dove in tantissimi ricordano la sua bontà d’animo e il suo essere un giovane perbene e gran lavoratore.

I dati sugli incidenti sul lavoro

Purtroppo gli incidenti sul lavoro continuano ad essere frequenti.

Lo scorso anno, il 2022, è stato l’ennesimo annus horribilis per la sicurezza sul lavoro; secondo i dati raccolti da Unione Sindacale di Base e Rete Iside Onlus sono stati, infatti, almeno 1089 i morti di lavoro. Purtroppo il 2023 non è iniziato meglio.

Attualmente è la Lombardia quella che ha il triste primato di morti sul lavoro (161 nel 2022), seguita da Veneto e Campania (91).

L’ultimo incidente due settimane fa quando un operaio, anche lui 22enne, morì schiacciato da decine di bancali mentre lavorava in una azienda di Caivano.