Cronaca

Incidente sul lavoro a Padula, cade da impalcatura: ferito un operaio

Un operaio è rimasto ferito per la caduta da un'impalcatura a Padula. Trasferito all'ospedale di Polla, non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Di: Erminio Cioffi
Lavoro edile

Un incidente sul lavoro si è verificato a Padula, dove un operaio è rimasto ferito cadendo da un’impalcatura. L’episodio è avvenuto due giorni fa e sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale di Polla

L’uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato tempestivamente soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione e il lavoratore non risulta in pericolo di vita.

Le indagini sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi opportuni per ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti mirano a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.