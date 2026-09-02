Incidente sul lavoro a Padula, cade da impalcatura: ferito un operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato a Padula, dove un operaio è rimasto ferito cadendo da un’impalcatura. L’episodio è avvenuto due giorni fa e sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale di Polla

L’uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato tempestivamente soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione e il lavoratore non risulta in pericolo di vita.

Le indagini sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi opportuni per ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti mirano a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad accertare eventuali responsabilità per l’accaduto.