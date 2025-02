Incidente sul lavoro a Montesano: grave un operaio

Un grave infortunio sul lavoro a Montesano sulla Marcellana si è verificato in un caseificio, dove un operaio di 59 anni ha riportato gravi lesioni al braccio sinistro dopo essere rimasto incastrato in un macchinario.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato nelle sue abituali mansioni. Per causa ancora in fase di accertamento, il suo arto è stato risucchiato da un dispositivo presente all’interno di una vasca, causandogli ferite estremamente gravi. I colleghi, accortisi subito dell’accaduto, hanno tentato di prestargli soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’operaio prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni gravissime, e l’uomo è attualmente in prognosi riservata.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.