Incidente Stradale a Capaccio Paestum: coinvolti anche dei bambini

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:15, si è verificato un grave incidente stradale lungo la SS18, precisamente all’intersezione con Via Gromola Varolato a Capaccio Paestum. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono ancora da accertare.

Veicoli Coinvolti e Dinamica dell’Incidente

Due veicoli sono stati coinvolti nell’incidente: una Nissan Qashqai, guidata da una donna di 35 anni di Roccadaspide con i suoi tre bambini, e una Fiat Panda, a bordo della quale si trovavano una madre e il suo piccolo figlio residenti a Capaccio Paestum. La Fiat Panda è risultata ribaltata sulla carreggiata a seguito di un violento impatto, come illustrato nella foto del sinistro.

Intervento Rapido dei Soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori, tra cui un’ambulanza e l’auto medica della Croce Rossa di Agropoli, nonché l’ambulanza Soccorso Sociale di Piaggine. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli hanno collaborato nell’operazione di soccorso.

Condizioni dei Feriti

Fortunatamente, i feriti riportati nell’incidente non presentano lesioni gravi. La conducente della Nissan, insieme ai suoi tre figli, è rimasta illesa, seppur sotto choc per l’accaduto. La donna al volante della Fiat Panda, una 40enne di Capaccio con il figlio piccolo, è stata trasportata all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania per precauzione ed accertamenti medici.