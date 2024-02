Incidente stradale a Capaccio: due le auto coinvolte

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8.00 in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel Comune di Capaccio Paestum. Nel sinistro, avvenuto praticamente nei pressi dell’ufficio postale di Capaccio Scalo, coinvolte due auto guidate entrambe da donne.

Da stabilire la dinamica del sinistro

Non si conoscono al momento le cause dell’impatto. Sono prontamente intervenuti sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. Fortunatamente soltanto tanto spavento per le donne, mentre le autovetture hanno registrato qualche danno.

I rilievi

Gli agenti, guidati dal capitano Sofia Strafella, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.