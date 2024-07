Incidente stradale a Bellizzi: bimba in gravi condizioni

Una bambina di circa 10 anni è in pericolo di vita dopo un incidente stradale avvenuto a Bellizzi. La piccola, che si trovava a bordo di un’auto con la madre, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

La dinamica

L’auto a bordo della quale viaggiavano la bambina e la madre, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato la bambina in gravissime condizioni. La piccola è stata intubata sul posto e trasportata subito all’ospedale.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.