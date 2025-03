Incidente Roccadaspide, l’Associazione Codici: “Attività di sensibilizzazione per i giovani” | VIDEO

La tragedia dell’incidente di Roccadaspide è una ferita aperta difficile da ricucire. Il tema delle morti sulle strade continua ad essere una triste costante per il territorio con un numero crescente di incidenti. Nell’appuntamento di “Anteprima News” di questa mattina ha analizzato la vicenda anche di Massimo Carleo dell’Associazione Codici.

“Campagne di sensibilizzazione per i giovani”

Il tema è incentrato soprattutto sui tanti incidenti che coinvolgono i giovani: “Guidare non è un gioco, occorre fare un’importante azione di sensibilizzazione che inviti loro a rispettare le regole della strada e soprattutto la loro stessa vita”, le parole di Massimo Carleo. “Come Associazione Codici continueremo a farci sentire per mettere in campo delle opportune azioni sia per delle opportune campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani, ma anche per l’attivazione di adeguate misure di sicurezza”, continua lo stesso Carleo.