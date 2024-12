Incidente nel vibonese, ferito poliziotto salernitano

Un grave incidente si è verificato in una fabbrica di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, coinvolgendo un operaio e un poliziotto salernitano. Entrambi sono rimasti feriti a causa di un’esplosione avvenuta durante la distruzione di documenti cartacei.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini stavano effettuando delle operazioni di smaltimento di documenti della Polizia stessa, all’interno dello stabilimento quando si è verificata un’esplosione, le cui cause sono ancora da chiarire. Le fiamme hanno investito l’operaio di 28 anni e il poliziotto di 30, provocando ustioni di vario grado.

Soccorsi e ricovero

L’operaio, che ha riportato ustioni al volto, al collo e alle mani, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Bari con un’eliambulanza. Il poliziotto, invece, ha riportato ustioni alla mano destra ed è stato trasferito in ambulanza nello stesso ospedale.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Questura di Vibo Valentia per accertare le cause dell’esplosione e stabilire eventuali responsabilità.