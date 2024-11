Incidente mortale a Battipaglia: traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina, poco prima della 10. È accaduto lungo la strada che da Battipaglia conduce a Olevano sul Tusciano.

La dinamica

Per causa da verificare due automobili, una FIAT 500 e una Lancia Ypsilon, si sono scontrate e ad avere la peggio è stato un uomo di ottant’anni circa di Olevano sul Tusciano che purtroppo è morto sul colpo. Un’altra, a quanto pare gravemente ferita, è stata trasferita in codice rosso in ospedale.

Chiusa al traffico la Strada Provinciale 29. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Sul posto hanno confluito i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli che hanno estratto la vittima e l’altro malcapitato per affidarla alle cure del 118.