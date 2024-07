Incidente ferroviario a Centola, interviene l’On. Pierro: ““La sicurezza per gli utenti è una priorità necessaria e inderogabile

“La sicurezza per gli utenti è una priorità necessaria e inderogabile. Sto seguendo personalmente l’evolversi dello svio del treno merci avvenuto ieri presso la stazione ferroviaria di San Severino di Centola (SA), un episodio sul quale occorre fare chiarezza, senza superficialità. Immediati gli accertamenti dovuti dell’Autorità giudiziaria che ringrazio per il tempestivo intervento.

Il DOIT Reggio Calabria, già da questa notte alle 05:00, ha riattivato, in attesa del dissequestro del convoglio, uno dei binari per consentire il ripristino del traffico ferroviario dalla stazione di Celle a quella di Pisciotta. Sono sicuro che in virtù di questo spiacevole episodio verranno prese, per l’immediato futuro, tutte le precauzioni dovute e necessarie a scongiurare ulteriori accadimenti”. Così in una nota il deputato della Lega on. Attilio Pierro.