Incidente ad Eboli, auto si ribalta in via Pio XII

Auto si ribalta ad Eboli. I residenti chiedono potenziamento dei controlli e dossi artificiali.

È accaduto questo pomeriggio in via Pio XII l’arteria che collega il Viale Amendola con il rione Paterno. L’auto condotta da un giovane ha perso aderenza ed ha finito la corsa cappottandosi. Per fortuna, per il conducente, solo qualche escoriazione.

L’appello dei residenti

I residenti della zona avevano più volte avanzato richieste al Comune per l’installazione di dossi artificiali perché a quanto pare questa strada sarebbe percorsa quotidianamente a velocità sostenuta.

Stesso problema in via Umberto Nobile e lungo il centrale Viale Amendola soprattutto nelle ore serali e notturne.