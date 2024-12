Incidente ad Atena Lucana: due auto coinvolte

Questa mattina si è verificato un violento incidente ad Atena Lucana Scalo. Un’automobile, per motivi ancora da chiarire, ha colpito con forza un muretto ai lati della carreggiata, causando la frantumazione di una parte di esso in cemento armato e spaventando le persone nelle attività commerciali vicine.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in Via Nazionale, un’arteria già tristemente nota per numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali.

Due veicoli sono stati coinvolti nello scontro, e la dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Polla dai sanitari del 118, ma le loro condizioni sembrano non destano preoccupazione. Un altro incidente si è verificato a Sala Consilina, lungo la discesa di via Antonio Gramsci.

Durante il fine settimana, si sono registrati diversi sinistri, fortunatamente di lieve entità, probabilmente a causa della strada resa scivolosa dalle piogge.