Incidente ad Agropoli, giovane in scooter travolto in via Marco Polo: si cerca il responsabile

Incidente stradale ieri pomeriggio ad Agropoli. È accaduto nella serata di ieri in via Marco Polo. Stando alle prime ricostruzioni un’auto avrebbe travolto in prossimità di un incrocio un giovane che viaggiava a bordo di un motorino. L’automobilista ha poi proseguito la sua corsa mentre il minore è stato scaraventato a terra.

Giovane investito: le indagini

A poca distanza anche gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli che hanno assistito alla scena e hanno avviato le indagini per provare a risalire all’identità dell’automobilista. Da comprendere il motivo per cui non si sia fermato a prestare soccorso, se non si sia accorto di aver impattato con lo scooter o volontariamente abbia proseguito la marcia.

I soccorsi

Il giovane a bordo del motorino, rimasto a terra dopo lo schianto, è stato immediatamente soccorso. Sul posto, oltre agli agenti di polizia municipale, anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo in ambulanza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti.

Ha riportato ferite e fratture agli arti superiori, ma poteva andare molto peggio. L’episodio ha destato rabbia e indignazione per la sua dinamica. Potrebbero essere rilevanti per le indagini della polizia municipale anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.