Incidente a Villammare: sciolta la prognosi per giovane centauro

Un grave incidente stradale ha coinvolto nei giorni scorsi un giovane di 28 anni a Villammare. Dopo essere stato ricoverato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per oltre una settimana, i medici hanno finalmente sciolto la prognosi nella mattinata di ieri. Il giovane avrà bisogno di 30 giorni di convalescenza per riprendersi completamente.

Il Terribile Incidente

L’incidente è avvenuto il 30 settembre lungo la strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Villammare, frazione costiera del Comune di Vibonati. Il giovane viaggiava sulla sua Honda 125 quando è entrato in collisione con un autobus di linea che trasportava diversi studenti.

Le Gravi Ferite

Le ferite riportate sono state molte e gravi. Tra queste, un trauma cranico e toracico, con conseguente perforazione di un polmone, hanno destato particolare preoccupazione tra il personale medico dell’ospedale.

Solo ieri si è finalmente sciolta la prognosi, ma il giovane ha ancora molta strada da percorrere per la completa guarigione. Ha riportato anche una ferita alla gamba e rotture delle ossa della mano, oltre ai traumi toracico e cranico che ora sono in via di guarigione.

Le Fasi del Ricovero

Subito dopo l’incidente, il giovane è stato trasportato dall’ambulanza del 118, che è intervenuta prontamente sulla scena, all’ospedale “Immacolata” di Sapri. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti medici.

Indagini in Corso

Ora spetta ai Carabinieri della locale Stazione stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e cosa sia realmente accaduto in quel giorno. Le indagini sono in corso per far luce su questo grave incidente stradale.