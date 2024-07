Incidente a Velina, auto finisce fuori strada

Ancora un incidente stradale, questa volta nel Comune di Castelnuovo Cilento, in località Velina, sulla SR447.

Un’utilitaria, per cause ancora d’accertare, è sbandata sull’asfalto ed è finita fuori strada, finendo la sua corsa nel verde che costeggia la carreggiata.

Un ferito in ospedale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato al “San Luca” di Vallo della Lucania e le squadre dei vigili del fuoco che stanno procedendo nel mettere in sicurezza la vettura coinvolta nell’incidente.

I rilievi del caso, invece, sono affidati ai Carabinieri della locale stazione.