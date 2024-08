Incidente a San Pietro al Tanagro tra un trattore ed un’auto. Ferito un giovane

Incidente a San Pietro al Tanagro, dove si è verificato uno scontro tra un trattore con rimorchio e un’Alfa Romeo. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma si segnala un ferito, l’automobilista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

I fatti

L’auto ha subito danni ingenti nella parte superiore, colpita in pieno dai forconi del trattore, utilizzati per sollevare e trasportare le rotoballe di fieno. Fortunatamente, non c’era nessuno nel lato passeggero, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere estremamente gravi.

L’uomo alla guida dell’automobile, sebbene non abbia riportato gravi lesioni, almeno dalle prime notizie che si hanno, è stato comunque trasportato all’ospedale di Polla per accertamenti. Momenti di grande preoccupazione sia per lui che per coloro che sono accorsi in suo soccorso: le condizioni iniziali dell’auto avevano fatto temere il peggio.