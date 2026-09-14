Incidente a Eboli, auto si ribalta nella notte al rione Pescara: ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato Bella tarda serata di ieri a Eboli, nel tratto stradale del rione Pescara adiacente al supermercato Eurospin. Per cause che restano tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, l’automobilista alla guida di una vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi completamente al centro della carreggiata. L’episodio ha richiamato in strada numerosi residenti della zona, allarmati dal forte rumore causato dall’impatto.

I soccorsi e il ricovero del conducente

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente a seguito delle chiamate al numero unico di emergenza. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato le prime cure al conducente dell’auto ribaltata, stabilizzandolo prima del successivo trasporto in struttura ospedaliera per gli accertamenti medici necessari.

I rilievi dei Carabinieri e la messa in sicurezza

Insieme ai personal del soccorso medico, sono intervenuti sul posto i Carabinieri per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi tecnici indispensabili alla ricostruzione della dinamica. Gli agenti hanno provveduto a delimitare la carreggiata e a dirigere il traffico per evitare ulteriori pericoli agli automobilisti in transito. Terminate le operazioni di indagine e le verifiche di rito, il veicolo è stato rimosso dalla sede stradale tramite carroattrezzi, consentendo alle squadre di servizio di ripristinare la piena agibilità e la messa in sicurezza del tratto viario.