Incidente a Capaccio Paestum: tre persone ferite

Incidente stradale questa mattina a Capaccio Paestum. È accaduto in via Quistione, una traversa della Sp315 che collega località Foce Sele a Gromola.

La dinamica e i soccorsi

Due auto, per cause da accertare, sono finite fuori strada, terminando la loro corsa in un uliveto. Tre persone sono rimaste ferite, tutte di Capaccio; la più grave è stata trasferita presso l’ospedale di Battipaglia.

Sul posto i sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli, e i vigili del fuoco. Indagini sulla dinamica affidate agli uomini della Polizia Municipale di Capaccio Paestum.