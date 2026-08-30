Incidente a Capaccio Paestum: scontro tra auto e moto alla Laura, un ferito in ospedale

Incidente stradale pochi minuti fa a Capaccio Paestum, precisamente in località Laura. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e un motociclo si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata.

Trasporto d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania

A riportare le conseguenze più gravi è stato l’uomo alla guida del veicolo a due ruote. A causa dell’impatto con l’autovettura, il conducente ha riportato diversi traumi sul corpo. I sanitari presenti sul posto hanno ritenuto necessario il trasferimento immediato del ferito presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

I primi a prestare assistenza sono stati i sanitari dell’ambulanza della ValCalore di Roccadaspide, giunti tempestivamente dalla vicina postazione della Licinella di Capaccio Paestum. Sul luogo dell’incidente sono arrivati a supporto anche i soccorritori provenienti da Agropoli. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le relative responsabilità.