Incidente a Capaccio Paestum, cade una porta: giovane ferito e trasportato al Santobono

Incidente nel pomeriggio di ieri Capaccio Scalo. Un bambino di dodici anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una porta da calcio mentre giocava nel campetto adiacente alla scuola comunale di Viale Padre Pio.

L’episodio

La porta da calcio, per cause ancora da chiarire, si è improvvisamente sradicata dal terreno, colpendo in pieno il volto del piccolo. Il bambino ha riportato lesioni facciali, la perdita di alcuni denti e alcune fratture.

Soccorso da una passante, il dodicenne è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Sofia Strafella. I vigili urbani hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare la stabilità delle altre strutture presenti nel campetto.