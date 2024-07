Incidente a Capaccio: grave giovane centauro

Incidente questa sera sulla Strada Statale 18, allo svincolo di Capaccio Scalo.Un giovane centauro, a bordo della sua motocicletta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto.Si attende, in questi minuti, l’arrivo dell’eliambulanza da Agropoli a causa delle gravi ferite riportate ad una gamba dal centauro.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio a Paestum al comando di Sofia Strafella. Indagini e rilievi ancora in corso.