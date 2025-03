Incidente a Camerota: automobilista perde controllo della vettura e si ribalta

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questo pomeriggio lungo la strada che dal Capoluogo di Camerota conduce alla frazione costiera di Marina di Camerota.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna che si trovava alla guida della sua autovettura ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.

L’automobile si è dunque ribaltata completamente ed ha finito la sua corsa ai bordi della carreggiata. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e dei Sanitari del 118 per prestare la dovuta assistenza alla donna.

Fortunatamente sembra che la malcapitata non abbia riportato ferite gravi tali da programmare il ricovero in ospedale. Tanta però la paura soprattutto per la dinamica del sinistro.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.