Cronaca

Incidente a Battipaglia sulla SP132: scontro tra auto, due feriti in ospedale

Scontro tra due auto lungo la SP132 a Battipaglia, nei pressi del Bar Incontro. Soccorsi due uomini di 51 e 40 anni, trasportati a Salerno ed Eboli.

Di: Antonio Elia

Un incidente stradale si è verificato questa notte a Battipaglia, lungo la strada provinciale SP132, all’altezza del Bar Incontro. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente lungo l’arteria stradale.

I soccorsi e il trasporto negli ospedali di Salerno ed Eboli

Immediato l’intervento dei volontari della Pubblica Assistenza Vopi e di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto ai conducenti e messo in sicurezza la sede stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente di 51 e 40 anni. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, entrambi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie: il cinquantunenne è stato trasferito al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, mentre il quarantenne è stato accompagnato al presidio ospedaliero di Eboli.

Dinamica del sinistro in corso di accertamento

Restano ancora da chiarire la dinamica esatta e le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli. Le forze dell’ordine sono al lavoro per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la sequenza degli eventi.

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