Incendio sulla Statale 18 a Eboli, fiamme in casa: residenti salvati sul tetto

In questi momenti si registrano attimi di grande paura lungo la Statale 18, nella frazione di Santa Cecilia a Eboli. Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento, con le lingue di fuoco che hanno rapidamente bloccato l’uscita principale dell’abitazione, impedendo agli occupanti di abbandonare il piano in sicurezza.

Residenti in salvo sul tetto e intervento dei Vigili del Fuoco

Per sfuggire al fumo e alle fiamme, i residenti sono stati costretti a rifugiarsi sul tetto dello stabile in attesa dei soccorsi. Sul posto è tempestivamente intervenuto un imponente dispositivo di emergenza, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area e delle persone coinvolte. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, tra comprensibili momenti di apprensione da parte della comunità locale.