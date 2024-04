Incendio nella notte ad Angri: in fiamme un ex scatolificio, persone evacuate. Arpac al lavoro per i rilievi

Fiamme nella notte appena trascorsa ad Angri. Un gravissimo incendio è divampato, intorno alle 3, presso l’ex scatolificio Vaccari, in via dei Goti. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura che in pochi minuti è stata completamente avvolta dalle lingue di fuoco lungo tutti i 3500 metri quadrati dell’impianto. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco delle squadre di Nocera, Sarno, Mercato San Severino, Centrale, con 4 autobotti (di cui 2 da Napoli) e un’autoscala dei caschi rossi.

Al lavori tecnici Arpac

Le abitazioni nelle immediate vicinanze sono state evacuate in via precauzionale, un paio di residenti sono stati affidati al 118 per controlli di un’eventuale intossicazione. I caschi rossi hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Al lavoro anche i tecnici dell’Arpac per verificare il grado di pericolosità della nube di fumo causata dal rogo.

L’appello del sindaco

Intanto, in attesa dei rilievi degli organi preposti, soprattutto quelli dell’ARPAC, il sindaco Cosimo Ferraioli ha inviato i cittadini a “tenere le finestre chiuse e ad evitare quanto più possibile l’esposizione ai fumi tossici che ormai hanno raggiunto tutte le zone cittadine e oltre”. “Per i residenti della zona, si raccomanda l’uso delle mascherine quando non si è al chiuso. Sul posto è ancora in atto l’intervento dei vigili del fuoco ed è stata allertata anche la sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania”, comunica la fascia tricolore. Sull’episodio indagano i carabinieri.