Cilento

Incendio in via Filette a Capaccio Paestum: fiamme in un campo di pomodori

Rogo di sterpaglie e coltivazioni in via Filette a Capaccio Paestum: intervento dei Vigili del Fuoco, nessuna persona ferita.

Di: Alessandra Pazzanese
Incendio

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Capaccio Paestum, dove un incendio si è sviluppato in via Filette, interessando un’area caratterizzata da sterpaglie e un vicino campo di pomodori.

L’allarme dei residenti e il fumo nella zona

Le fiamme hanno generato in poco tempo una densa colonna di fumo e un acre odore di bruciato, percepito chiaramente dalle abitazioni della zona. I residenti hanno tempestivamente segnalato l’emergenza alle autorità, seguendo con forte preoccupazione l’evolversi del rogo.

L’intervento e la messa in sicurezza dell’area

Grazie al pronto intervento dei soccorritori, le fiamme sono state domate e l’intera area è stata messa in sicurezza in breve tempo, evitando che il rogo si estendesse ulteriormente. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Le indagini sulle cause del rogo

Terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, restano da chiarire le esatte cause che hanno originato l’incendio. Spetterà alle forze dell’ordine e ai caschi rossi eseguire i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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