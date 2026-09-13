Cilento

Incendio in una pizzeria a Vallo Scalo: soccorsi in azione

Un rogo si è sviluppato nella cucina di una pizzeria rosticceria a Vallo Scalo. Sul posto Vigili del Fuoco e 118

Di: Ernesto Rocco
Bozza automatica

Un incendio si è sviluppato questa sera all’interno dei locali di una pizzeria – rosticceria situata nel centro abitato di Vallo Scalo. L’allarme è scattato tempestivamente, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi per gestire l’emergenza e circoscrivere l’area interessata dal rogo.

Origine del rogo e primi rilievi

Stando alle prime ricostruzioni disponibili, l’incendio avrebbe avuto origine all’interno dell’area adibita a cucina. Le cause del principio di incendio restano al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, impegnate a verificare la dinamica dell’accaduto e la presenza di eventuali danni alla struttura.

L’intervento dei soccorsi a Vallo Scalo

Sul luogo dell’evento sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente ai sanitari del 118. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme ed evitare che il fuoco potesse propagarsi ad altri ambienti o ai fabbricati adiacenti. L’intervento delle squadre è tuttora in corso per il completamento delle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’intero perimetro.

Per il titolare dell’attività si è reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti dopo aver inalato i fumi sprigionati dal rogo.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.