Incendio in una pizzeria a Vallo Scalo: soccorsi in azione

Un incendio si è sviluppato questa sera all’interno dei locali di una pizzeria – rosticceria situata nel centro abitato di Vallo Scalo. L’allarme è scattato tempestivamente, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi per gestire l’emergenza e circoscrivere l’area interessata dal rogo.

Origine del rogo e primi rilievi

Stando alle prime ricostruzioni disponibili, l’incendio avrebbe avuto origine all’interno dell’area adibita a cucina. Le cause del principio di incendio restano al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, impegnate a verificare la dinamica dell’accaduto e la presenza di eventuali danni alla struttura.

L’intervento dei soccorsi a Vallo Scalo

Sul luogo dell’evento sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente ai sanitari del 118. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme ed evitare che il fuoco potesse propagarsi ad altri ambienti o ai fabbricati adiacenti. L’intervento delle squadre è tuttora in corso per il completamento delle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’intero perimetro.

Per il titolare dell’attività si è reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti dopo aver inalato i fumi sprigionati dal rogo.