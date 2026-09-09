Cronaca

Incendio in un appartamento a Battipaglia: paura in via 24 Maggio

Fumo nero da un immobile in via 24 Maggio a Battipaglia. Intervengono i Vigili del Fuoco: nessun ferito, indagini sulle cause

Di: Ernesto Rocco
Incendio in un appartamento a Battipaglia: paura in via 24 Maggio

Momenti di grande apprensione si sono registrati ieri sera a Battipaglia, dove una densa colonna di fumo nero si è alzata improvvisamente da un appartamento situato in via 24 Maggio. L’episodio ha immediatamente destato forte preoccupazione tra i residenti e i passanti, allarmati dalla nube scura visibile anche a distanza.

L’allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto si sono concentrate le attenzioni dei cittadini, mobilitatisi per comprendere l’entità dell’emergenza e verificare l’origine del rogo. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul luogo del sinistro, hanno rimosso una serranda per guadagnare l’accesso all’abitazione invasa dal fumo.

Nessun ferito: accertamenti sulle cause

Fortunatamente non si registrano feriti. Una volta messe in sicurezza le aree interessate, sono stati avviati i rilievi per chiarire le cause che hanno generato la densa fumata nera.

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