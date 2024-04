Incendio in località San Tommaso a Polla: provvidenziale l’intervento della Protezione Civile Gopi Onlus

Non è ancora cominciata la stagione estiva, ma già si registra un incendio di vasta proporzione nel Vallo di Diano. A Polla, in località San Tommaso, il gruppo della Protezione Civile Gopi Onlus di Polla, guidato da Angelo Caso, è intervenuto per spegnere il rogo divampato in montagna.

L’intervento dei volontari

Il rogo si è sviluppato in una zona molto impervia ed i volontari della Protezione Civile hanno lavorato in condizioni difficili per domare le fiamme, la cui natura, molto probabilmente è dolosa.

Dopo ore di lavoro, l’incendio è stato domato e tutta l’area bonifica e messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti del caso per individuare l’eventuale responsabile.