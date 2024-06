Incendio in un’abitazione ad Ascea: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Rapido intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina all’alba per un incendio divampato in un’abitazione ad Ascea, nei pressi del Villaggio Olimpia.

Alle ore 6:00 la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata da una chiamata che segnalava un incendio in corso. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono prontamente intervenuti sul posto, domando le fiamme che, stando alle prime ipotesi, si erano originate nel vano cucina.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse alle altre stanze dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse in mattinata.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. I Vigili del Fuoco sono ora al lavoro per determinare le cause del rogo.