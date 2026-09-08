Cronaca

Incendio a San Pietro al Tanagro: fiamme vicine al Santuario del Crocifisso

Rogo nella notte sul Monte Ausiliatrice a San Pietro al Tanagro: fiamme vicine al paese e al Santuario. Intervengono i soccorsi

Di: Erminio Cioffi
Incendio a San Pietro al Tanagro: fiamme vicine al Santuario del Crocifisso

Paura durante la notte a San Pietro al Tanagro a causa di un incendio divampato lungo il versante del Monte Ausiliatrice, a breve distanza dal centro abitato e dal Santuario del Santissimo Crocifisso.

L’intervento della Protezione Civile e dei soccorsi

Le fiamme, rapidamente alimentate dalla fitta vegetazione, si sono avvicinate al luogo di culto, facend scattare immediata l’allerta tra i residenti. A partire dalle ore 3:00 della notte, le squadre della Protezione Civile Fata Onlus sono intervenute sul posto per contenere il fronte del fuoco nella parte bassa della montagna.

Fronte ancora attivo e ipotesi di intervento aereo

Il rogo risulta tuttora attivo nelle zone più impervie e alte del rilievo, estendendosi verso il versante del comune di San Rufo. Sul posto è previsto l’arrivo degli operatori dell’Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano, mentre le autorità competenti valutano il supporto di un mezzo aereo per le operazioni di spegnimento.

Apprensione nella comunità alla vigilia della festa patronale

L’episodio ha generato profonda apprensione tra i cittadini, sia per la vicinanza alle abitazioni sia per la concomitanza con l’imminente ricorrenza della festa del Santissimo Crocifisso, un appuntamento religioso e identitario molto sentito dall’intera comunità locale.

(Foto di Gianluigi Loco Casella)

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