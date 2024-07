Incendio a Camerota: un ettaro di vegetazione distrutto dalle fiamme

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata odierna a Camerota Capoluogo, in via Francesco Cusati in località San Lorenzo. Ad essere colpito dalle fiamme è stato un querceto, oltre alla macchia mediterranra presente nei dintorni. Le fiamme alte hanno lambito anche la strada. Preoccupazione tra i residenti.

Incendio a Camerota, i soccorsi

Ad intervenire tempestivamente sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, una squadra della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e i Carabinieri del corpo Forestale.

Le forze dell’ordine sono riuscite, non senza difficoltà, a domare il rogo. Ad andare in fumo circa 1 ettaro di vegetazione.

Fortunatamente l’incendio è stato fin da subito arginato motivo per il quale non è stato necessario l’intervento di mezzi aerei.

Ad operare sono state solamente le squadre via terra. Bonificata l’intera area. Saranno ora i Forestali, tramite le indagini, a stabilire le cause del rogo.